Anche il Salento set del progetto fotografico di Lamborghini “With Italy, For Italy”. Scatti a Otranto, Ugento, Alliste e Patù

C’è anche il Salento a fare da set per il grande progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni.

È questo l’obiettivo di Automobili Lamborghini che, con l’iniziativa “With Italy, For Italy – 21 views for a new drive” vuole contribuire attivamente a valorizzare e dare un segnale di impulso al Paese in seguito all’emergenza Covid-19.

La Casa di Sant’Agata Bolognese ha convocato venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana, chiamati a interpretare, l’unicità e l’eccellenza delle 20 Regioni italiane insieme a 20 Lamborghini.

Si tratta di un viaggio concepito come atto di amore di un’Azienda verso il proprio Paese, nell’intento di far emergere quanto di straordinario custodiscono i suoi territori.

E proprio la Puglia e il Salento sono stati una dei 20 protagonisti di questa ambiziosa iniziativa che avrà un’eco a livello globale.

A bordo di una Lamborghini Aventador SVJ Roadster di colore bronzo, una dei modelli di punta della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, il fotogiornalista Gabriele Micalizzi ha toccato alcuni degli angoli più suggestivi della Regione.

Il tour di Micalizzi ha coperto tutti gli angoli di un territorio variegato e sfaccettato come la Puglia, cogliendo tutte le peculiarità e le caratteristiche di questa straordinaria terra e dei suoi abitanti. Passando, tra gli altri, da luoghi iconici come Alberobello e tutto il Gargano, da paesaggi suggestivi come Vieste, Gravina ed Ostuni e facendo tappa a Bari, capoluogo di Regione, sono molteplici i soggetti e le scenografie che Micalizzi è riuscito ad immortalare, in un dialogo continuo tra vettura territorio e reazioni spontanee dei suoi abitanti. Le altre città teatro degli scatti sono state: Gravina, Bitonto, Villanova, Fasano (all’interno dello Zoosafari), Ugento, Otranto, Marina San Gregorio, Alliste, Molfetta e Patù.

Il progetto

In seguito alla fase di selezione e photoshooting dei 21 fotografi realizzati tra giugno e agosto, dall’8 settembre il progetto entra nel vivo con la promozione sui canali di comunicazione e social media della Casa del Toro.

I modelli utilizzati fanno parte della gamma Lamborghini attuale: dall’ultima novità a tecnologia ibrida, la Sián Roadster, fino alla iperprestazionale Aventador SVJ e al Super SUV Urus, passando per l’agile Huracán nelle versioni a trazione integrale e posteriore, coupé e spyder. L’affresco di supersportive colorate e ipertecnologiche è stato completato da alcune vetture storiche della Casa come Miura, Countach e Diablo.

“La Puglia – afferma Micalizzi – rappresenta tanti volti, un luogo anarchico, controverso, eterogeneo, caratterizzato da una vasta varietà di sfondi e paesaggi. In questo reportage ho voluto enfatizzare le emozioni genuine ed i luoghi autentici, popolati da persone spontanee che restavano ammaliate dal passaggio di un’auto unica e inimitabile. Gli scatti sono talvolta, e volutamente, inseriti in contesti goliardici e grotteschi ed i protagonisti sono persone ordinarie. La ricerca fotografica che ho sviluppato deriva dall’osservazione della reazione di questi soggetti al passaggio di un’auto che si può definire Mito”.