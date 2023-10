Conclusa l’edizione 2023 di “Ruote nella Storia”, a Galatina in scena il fascino delle autovetture d’epoca

Si è concluso l’appuntamento “Ruote nella Storia” che, dal 30 settembre al 1° ottobre, ha regalato una suggestiva e coinvolgente rievocazione storica grazie anche alla concomitanza con l’evento “Galatina… come eravamo” , organizzato dall’associazione Consiglio di Quartiere Rione Italia.

Meravigliose e uniche vetture d’epoca, dal fascino e storia ineguagliabili, si sono incrociate alle vicende narrate dagli attori che, in autentici abiti da scena, hanno rievocato la storia di questa affascinante località in provincia di Lecce, ‘com’era’ nella prima metà del ‘900.

La manifestazione nata dalla perfetta sinergia tra Aci Storico e Automobile Club d’Italia è ritornata nel Salento e, dopo Otranto nel 2021 e Lecce del 2022, ha offerto un’esperienza totalmente immersiva, non solo per i partecipanti all’evento, ma per tutti gli spettatori curiosi e affascinati dallo spettacolo nel quale il leitmotiv è stato la valorizzazione dell’importanza delle vetture storiche e la promozione territoriale, entrambi pilastri portanti di Ruote nella Storia.

A garantire la riuscita perfetta di questa tappa della manifestazione la collaborazione attiva e imprescindibile dell’Automobile Club Lecce, presieduto da Francesco Saverio Sticchi Damiani e diretto da Francesca Napolitano.Ad evidenziare la bellezza di manifestazioni come quella tenutasi a Galatina anche il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, cultore in prima persona dell’importanza delle auto storiche e vicino da sempre, come Aci, ad iniziative che esaltano il valore del motorismo in ogni suo aspetto.

“Il format Ruote nella Storia ha centrato il suo obiettivo – ha dichiarato il Angelo Sticchi Damiani che ha presenziato a Galatina lo scorso 1 ottobre – offrire agli appassionati di tutta Italia l’opportunità e la spinta motivazionale di tirare fuori dal garage la propria vettura d’epoca in eventi di un certo livello, attraverso i quali conoscere e scoprire le bellezze e le peculiarità di cittadine e borghi, anche non lontano da casa e quindi del territorio vicino. Unendo il piacere di condividere la passione per le auto storiche. L’evento di oggi è stato un tuffo nella Galatina degli Anni ‘30-‘40 e ‘50, ed è stato un modo emozionante per mantenere vive le antiche tradizioni e le ricchezze culturali che dobbiamo tramandare da padre in figlio”.

In questo evento, come nello spirito della manifestazione sin dalla sua prima edizione, si è coniugato perfettamente motorismo e patrimonio paesaggistico, storico, artistico e tradizionale d’Italia, passando per luoghi spesso sconosciuti o poco valorizzati.

“È stata una due giorni splendida, le auto incantevoli, Galatina meravigliosa ed accogliente – ha tenuto a sottolineare con entusiasmo Francesco Saverio Sticchi Damiani. La prova di avviamento alla regolarità ha appassionato i partecipanti fino all’ultimo metro, comprovando l’idea di dare all’evento un tocco di sportività all’insegna del puro divertimento. Ringraziamo tutti per la grande partecipazione ed i consensi ricevuti che ci spingono a realizzare cose nuove. Ci riproponiamo per il futuro di mantenere uno standard elevato anzi, di crescere ancora di più”.