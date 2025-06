Il Salento conquista Parigi: il racconto sulle pagine di Le Parisien incanta la Francia

Il Salento ha conquistato “Le Parisien“, il quotidiano più diffuso e prestigioso di Parigi. Questa settimana, le sue patinate pagine a colori raccontano con passione e meraviglia i gioielli della “terra dei due mari”, dalle suggestive Marine di Melendugno alla Grotta della Poesia, passando per Porto Cesareo con la sua Isola dei Conigli, fino ad arrivare alla magia storica e gastronomica di Mesagne, Lecce e Galatina,con la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria e il pasticciotto.

Tutto è nato grazie all’intuito e alla tenacia della giornalista salentina Carmen Mancarella, che per il secondo anno consecutivo ha organizzato una conferenza stampa presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi, guidato dal Console Generale Jacopo Albergoni, con il partenariato dell’Enit Parigi. Durante l’evento, video emozionanti hanno raccontato le meraviglie del territorio salentino, tanto da conquistare il cuore della giornalista francese Dominique Sauvidan, che ha deciso di partire per un reportage diretto.

Ospitata nella raffinata dimora storica di Palazzo Zimara a Lecce, la giornalista ha potuto esplorare la città con la guida esperta di Clotilde Magli, visitando il suggestivo Museo Faggiano, prima di essere accompagnata da Carmen Mancarella in un tour immersivo nel Salento più autentico. Una delle prime tappe è stata golosa: al ristorante Malcandrino di Monteroni, dove Dominique ha scoperto le cave di pietra leccese e i sapori tradizionali della cucina salentina.

“Ringrazio il console generale a Parigi Jacopo Albergoni, la direttrice di Enit Parigi Federica Galbesi con le sue collaboratrici Antonella Botta e Sabrina Grappeggia per la grande opportunità che ci hanno offerto. Ringrazio i sindaci dell’Unione dei Comuni Union3, presieduta da Mariolina Pizzuto, che da un po’ di anni mi sostengono nell’opera di promozione a Parigi e anche a Berlino, la Provincia di Brindisi con la città di Mesagne, guidate dal presidente e sindaco Toni Matarrelli e il Comune di Melendugno, da sempre attento nell’opera di promozione di tutto il suo territorio con il sindaco Maurizio Cisternino”, ha dichiarato con emozione Carmen Mancarella che ha raccontato i retroscena del viaggio al fianco della giornalista parigina.

L’itinerario ha preso il via da Acaya, “città ideale del Rinascimento”, per poi proseguire nelle marine di Melendugno. Nonostante il vento di tramontana, la potenza paesaggistica del luogo ha incantato la giornalista francese: la Grotta della Poesia è stata scelta come immagine di apertura per l’intero servizio – sei pagine che celebrano il Salento con sguardo meravigliato e rispettoso.

“La collega è stata accolta dal sindaco Maurizio Cisternino e ha potuto degustare i piatti a base di pesce nel ristorante dell’Hotel Belvedere, di cui ringrazio il direttore Francesco Sbocchi”.

La tappa successiva è stata Porto Cesareo, con le sue spiagge dorate e la maestosa torre di Torre Lapillo.

“Ringrazio per la splendida accoglienza il consigliere comunale Luigi Fanizza, i ristoranti Lu Cannizzu e l’Angolo di Beppe di Umberto del Prete. Qui abbiamo potuto vedere le spiagge e la magnifica torre di guardia di Torre Lapillo. Abbiamo organizzato anche un giro in barca al tramonto sino all’Isola dei Conigli a bordo di Taxi Boat di Salvatore e Cinzia che sono stati splendidi”.

I passi della giornalista francese hanno poi toccato Galatina, culla del tarantismo e della pizzica, dove l’ha attesa la magnifica Basilica di Santa Caterina d’Alessandria.

“Ringrazio il sindaco Fabio Vergine, la vicesindaca Maria Grazia Anselmi per la perfetta organizzazione nell’accogliere la giornalista, guidata dalla guida che parlava francese, Elena Murinova”.

Infine, Mesagne, per un’immersione nella civiltà messapica attraverso il Museo Archeologico Mater, cuore pulsante di storia e cultura.

“Ringrazio il sindaco Toni Matarrelli e la direttrice del Museo Mater Alessia Galiano per la loro splendida accoglienza”.

Un viaggio breve, ma intenso, che ha lasciato un segno profondo nella giornalista Dominique Sauvidan. Tanto da spingerla non solo a scrivere un reportage già pubblicato su Le Parisien, ma a progettare nuovi approfondimenti, futuri ritorni e – soprattutto – a consigliare il Salento come meta ideale ai suoi lettori e amici.