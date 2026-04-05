Torre Pinta, il segreto sotterraneo di Otranto che pochi conoscono

Ci sono luoghi che non si visitano soltanto: si ascoltano. Torre Pinta, a pochi minuti dal centro storico di Otranto, è uno di questi. Non ha il clamore delle spiagge del Salento né l’eleganza monumentale della Cattedrale con il suo mosaico, ma appena superi il cancello e inizi a scendere verso il cuore sotterraneo, capisci che in quell’Ipogeo custodito nella Valle delle Memorie il tempo essersi fermato. Ogni angolo della struttura sotterranea sussurra racconti del passato, sospesi tra storia e leggenda. È nascosto all’interno di una proprietà privata Torre Pinta, ma è accessibile a chi sa cercare.

In superficie, Torre Pinta si presenta con una struttura semplice, quasi discreta. Ma sotto la colombaia seicentesca costruita sull’antico ipogeo dopo il crollo della copertura originaria si leggono le tracce di un passato, ancora avvolto nel mistero, che parla di Messapi, di Romani, di monaci bizantini, Borboni o altri popoli che hanno dato all’ipogeo usi e significati diversi e che lasciarono, all’interno, tracce del loro passaggio. Qui le epoche si sovrappongono come strati di vernice su una tela antica.

Le origini del sito sono antiche. Scoperto per caso nel 1976, fu subito chiaro che ci si trovava di fronte a qualcosa di unico: si parla di un luogo di culto preistorico o messapico, forse legato a riti ancestrali e all’osservazione del cielo per tracciare solstizi e stelle. Non ci sono certezze assolute, ed è proprio questa mancanza di risposte a rendere Torre Pinta così affascinante. Qui la storia non si impone: suggerisce.

Non è un luogo che “urla”, Torre Pinta. Non cerca di stupire con effetti speciali. Ti conquista lentamente, con l’aria fresca, profumata di terra umida. Con quella sensazione sottile di essere entrato in un posto che ha visto passare generazioni, silenzi, preghiere, paure e speranze.

Il tunnel che ti porta nel passato

Già nel tunnel, lungo 33 metri, l’aria si fa subito più fresca e il silenzio amplifica il rumore dei passi sulla pietra. Non c’è il clamore di un museo affollato: qui il tempo sembra essersi ritirato, lasciando spazio solo alle voci del passato racchiuse nelle pareti scavate nella roccia e costellate di rettangoli. Contarli non è semplice, come non è facile immaginare che siano stati usati in epoca romama come urne cinerarie. Lungo tutto il pavimento, invece, sono disegnati due lunghi gradini per i riti di sepoltura dei messapi questa volta. I corpi, seduti uno accanto all’altro, affrontavano così il viaggio nell’aldilà. C’è una sorta di sacralità che si respira ancora oggi.

C’è un’altra cosa che stupisce di Torre Pinta, la pianta a croce latina: tre bracci più corti orientati a ovest, est e sud, e un lungo corridoio di circa 33 metri che si estende verso nord. Entrando, si ha subito la sensazione di trovarsi in un luogo “pensato”, non semplicemente scavato. E poi ci sono i segni: incisioni profonde lasciate dalle unghie dei colombi, tracce più recenti rispetto all’antico utilizzo del sito, che raccontano una seconda vita dell’ipogeo.

Nel corso dei secoli, Torre Pinta ha cambiato volto. Sopra l’ipogeo, fu costruita la torre cilindrica visibile ancora oggi. Non era una torre difensiva, come si potrebbe pensare, ma una colombaia. Le numerose cellette scavate nella struttura servivano ad ospitare i piccioni viaggiatori, sfruttando la posizione strategica del sito.

Il tocco di magia: In alcuni momenti dell’anno, i raggi del sole si allineano perfettamente con il corridoio d’ingresso, illuminando l’ipogeo in modo quasi rituale, a testimonianza di una sapienza architettonica che conosceva i segreti del cielo.

Per secoli, questo complesso è rimasto nascosto, quasi inghiottito dalla natura e dimenticato dalla storia ufficiale. Ed è forse proprio questo isolamento a renderlo così suggestivo ancora oggi.

Visitare Torre Pinta: cosa sapere

Nel cuore del Salento, dove la luce si fa abbagliante e il mare sembra raccontare storie antiche, c’è questo luogo affascinante che sfugge ai percorsi turistici più battuti. Torre Pinta non è un museo pubblico con orari fissi, ma una propietà privata. Maria Giovanna, la padrona di casa, è sempre felice di accogliere i visitatori.

Perché, a volte, i viaggi più memorabili non sono quelli verso nuovi luoghi… ma quelli verso ciò che si cela sotto i nostri piedi.