Bocconotti, piccole bontà da mangiare in un solo boccone

I bocconotti sono dei fagottini di pasta frolla con un ripieno di crema e marmellata. Non sono (solo) dei dolci tipici pugliesi, ma fanno parte della tradizione enogastronomica di molte regioni italiane come l’Abruzzo, la Calabria e il Molise. Se la forma è più o meno sempre la stessa (piccola, da mangiare in un boccone), il ripieno cambia a seconda della ricetta tradizionale, tramandata di generazione in generazione. In Puglia, il cuore di questo scrigno fragrante è una farcitura di crema e marmellata o un misto di crema e amarene. L’ingrediente che, solitamente, non manca mai sono le mandorle!

La ricetta dei bocconotti pugliesi

C’è chi lo definisce un dolce natalizio, chi di carnevale, chi ancora lo associa ai momenti speciali. I bocconotti ormai sono esposti in bella vista nelle vetrine delle pasticcerie e dei bar, pronti per essere consumati in ogni occasione. Vediamo come prepararli.

Ingredienti

500 gr di farina 00

180 gr di burro

250 gr di zucchero

3 uova

scorza grattugiata di 1 limone

1 bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina o mezza bacca di vaniglia;

crema pasticcera q.b. e marmellata q.b. per la farcia

zucchero a velo q.b. per la decorazione

Procedimento

Fate sciogliere il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire. In una ciotola capiente versate lo zucchero e le uova e iniziate a mescolare. Aggiungete la farina e il burro sciolto e impastate gli ingredienti. Aggiungete la scorza di limone grattugiata e il lievito e continuate ad impastare fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Lasciate riposare il composto in frigorifero per circa mezz’ora, coprendolo con la pellicola trasparente. Trascorso il tempo di riposo stendete l’impasto e ritagliatelo in base alla forma dei pirottini o delle formine che avete in casa. Su ogni base mettete un cucchiaino di crema, un cucchiaino di marmellata e se volete delle mandorle tagliate. Ricoprite la farcitura con un altro strato di pasta frolla. Procedete in questo modo fino a utilizzare tutto l’impasto. Spennellate i bocconotti con un tuorlo d’uovo e accendete il forno a 180°. Infornate per 20 minuti. Estraete i vostri bocconotti e lasciateli raffreddare. Spolverizzate con zucchero a velo e servite.

Varianti

Nella stessa Puglia esistono diverse varianti dei bocconotti: in alcune zone del barese sono farciti con un ripieno di ricotta e canditi, nel brindisino con marmellata di amarene e mandorle e ancora con cioccolato o marmellata di uva. A variare oltre alla farcitura interna a volte è anche la forma: i bocconotti possono essere a mezza luna, a forma di fagottini, o, come solitamente si presentano, di forma tondeggiante.