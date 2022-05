Delta del Po: la meta ideale per uno slow tourism di qualità

Chi è alla ricerca di una vacanza dai ritmi lenti, a contatto con l’ambiente naturale e sostenibile, trova nel Delta del Po la meta perfetta. L’intera area è tutelata da un parco regionale, che preserva un ecosistema unico in Europa.

Una vacanza rigenerante nella natura del parco del Delta del Po

Nell’ultimo tratto del suo cammino il Po si dirama in un grande delta che, nel corso dei secoli, ha contribuito a creare un ambiente straordinario. Oggi il territorio del Delta del Po rappresenta la zona umida più estesa d’Europa e ospita centinaia di specie di uccelli, stanziali e migratori.

Le persone che amano la natura o semplicemente desiderano trascorrere un periodo di vacanza rigenerante in un contesto diverso da quello del turismo di massa dovrebbero inserire subito il Delta del Po tra le destinazioni da considerare.

Una vacanza nel territorio del parco, che si estende tra le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, è adatta a chiunque e in particolare alle famiglie, anche con figli piccoli.

Alla scoperta del territorio, tra escursioni e luoghi d’arte da visitare

L’isola di Albarella è il luogo perfetto da eleggere come quartier generale della propria vacanza nel Delta del Po. Si tratta di un’isola privata a cui possono accedere esclusivamente i residenti e i turisti che soggiornano in uno degli hotel o in una delle case private in affitto.

Sull’isola ci si muove solo con mezzi sostenibili – veicoli elettrici o biciclette – e si possono fare diverse escursioni alla scoperta delle particolarità del territorio. Albarella è uno dei paradisi della zona per gli amanti del birdwatching: dalle torrette che si trovano in vari punti dell’isola si possono osservare alcune tra le oltre 300 specie che vivono in quest’ambiente, compresi fenicotteri e cormorani.

Da Albarella si possono esplorare anche altri luoghi simbolo del parco: con un’escursione in barca si possono raggiungere la Sacca degli Scardovari e Comacchio. In entrambe queste zone è possibile gustare alcune delle eccellenze enogastronomiche del Delta del Po, dalle cozze all’anguilla, passando per le caratteristiche ostriche rosa.

Adria è un’altra tappa da includere nel proprio viaggio nel Delta del Po. La città è uno dei centri culturali più importanti della zona del parco. Si trova a circa 30 chilometri da Albarella e può contare su splendide architetture, tra cui la Cattedrale e la Basilica di Santa Maria Assunta, e su musei che testimoniano la storia del territorio, come il Museo Archeologico Nazionale e il Museo d’Arte Adria e Delta (MAAD).