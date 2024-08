Alla scoperta di Lecce all’alba, un’esperienza magica per conoscere la “Capitale del Barocco”

Lecce, cuore del Salento, si prepara ad accogliere i visitatori con un’esperienza unica e indimenticabile: “L’alba della Festa”. Un tour esclusivo che porterà alla scoperta della città barocca in un momento magico, quello dell’alba, prima della festa patronale dedicata a Sant’Oronzo.

Immaginate di passeggiare per le vie del centro storico, avvolti in un’atmosfera di pace e tranquillità, mentre la città si risveglia lentamente. “L’alba della Festa” è un percorso che condurrà alla scoperta delle storie, delle tradizioni e delle credenze popolari legate alla figura di Sant’Oronzo, patrono di Lecce.

Un itinerario ricco di fascino porterà a conoscere i luoghi simbolo della città, svelandovi aneddoti e leggende che si tramandano da secoli. Un racconto a due voci, tra storia e leggenda, fede e superstizione, per immergersi completamente nell’atmosfera del culto oronziano.

La passeggiata, organizzata dalla cooperativa The Monuments People in collaborazione con I Viaggi del Menhir, si concluderà con una deliziosa colazione leccese, il modo migliore per iniziare la giornata e assaporare i sapori autentici del Salento

Appuntamento: ore 5.50 a Porta S.Biagio – Lecce Quota di partecipazione: Adulto €15 per persona – Bambini 0-7 anni gratis/8-15 anni €10 Prenotazione obbligatoria: Sara 347 191 7943 – Floriana 339 5730639