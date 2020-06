Un tour attraverso la Lecce Romana, “Monuments People Aps” vi porta nel cuore di Lupiae

Un itinerario guidato alla scoperta della città romana, delle bellezze lasciate da chi ha battuto il suolo salentino prima di noi. Un viaggio attraverso i monumenti simbolo della Lecce romana che tanto ha ancora da raccontare e che è tutta da scoprire. L’Associazione “The Monuments People Aps”, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto e con la Direzione Regionale Musei Puglia organizza l’evento LECCE ROMANA E IL SUO TEATRO, in programma il prossimo 4 luglio.

È un percorso per far conoscere la storia delle ricerche e degli studi attraverso un’analisi puntuale dell’evoluzione urbanistica dell’antica Lupiae e delle strutture dei monumenti, corredando le spiegazioni con apposite immagini che presentano disegni, rilievi e ricostruzioni degli edifici. Il tour organizzato dall’associazione salentina prevende due momenti eccezionali: l’ingresso all’Anfiteatro romano, dove con il Direttore, saranno illustrati i lavori di restauro in corso e una lezione specialistica sul Teatro Romano tenuta dal Professore Francesco D’Andria.

Alle 17.30 comincia la visita guidata alla Lecce romana, con appuntamento in Piazza Sant’Oronzo, nei pressi della colonna del Santo. Si prosegue alle 19 con l’incontro al Teatro Romano per la visita. Oltre al Professor Francesco D’Andria interverrà anche la Soprintendente Architetto Maria Piccarreta. Toccherà all’attore Andrea Sirianni il compito di chiudere l’evento con una performance teatrale

Come prenotare

Prenotazione obbligatoria (posti limitati)

Mail: themonumentspeople@gmail.com

WhatsApp: 3471999885 – 3207610467 – 3289632397

Piattaforma di prenotazione online: www.cpst.it/lecceromana

Costo: 10,00€ (dai 18 anni in su); 5€ (dai 10 ai 18 anni); gratis fino a 10 anni