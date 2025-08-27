A Nardò un tour nel centro storico, tra storia e antichi sapori del mercato

Domani, giovedì 28 agosto, alle ore 18 a Nardò, è in programma una visita guidata del centro storico tra storia e tradizioni, folklore di ieri e di oggi, incontri insoliti e un gustoso finale tra i sapori del mercato.

L’appuntamento è previsto nella rassegna Un’Estate al Chiostro e fa parte del progetto Creativitour, che si prefigge di valorizzare il chiostro dei Carmelitani.

Il tour guidato ai monumenti principali si alterna ad altri siti lungo percorsi meno battuti e meno noti alla scoperta di una Nardò verace e popolare. Tra le tappe, chiesette rionali, vicoli e case a corte e il quadrilatero commerciale con la piazza delle Erbe e il chiostro dove, fino alla seconda metà del ‘900, era ambientato il mercato agroalimentare.

Dopo il tramonto e al calar della sera, vie e vicoli si animano di colori e odori irresistibili e un brulichio di voci conduce verso quelli che da sempre sono luoghi di ritrovo del dopo lavoro e in cui Nardò svela il suo lato popolare e forse più autentico.

Ultima tappa, una gustosa sosta alla scoperta dei sapori genuini e semplici dei prodotti tradizionali e dei sapori del mercato come il caciocavallo d’Arneo e le cazzateddhe.

Prenotazione obbligatoria al numero 380 4739285.