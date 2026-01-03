50 Calze per 50 Bambini: nel cuore del Salento, la solidarietà vola sulla scopa della Befana

Nel Salento, la magia dell’Epifania si trasforma in un gesto concreto di vicinanza. L’Associazione Progetto Democrazia Popolare ha dato ufficialmente il via all’iniziativa “50 Calze per 50 Bambini”, una vera e propria gara di solidarietà che punta a colorare le festività di chi sta attraversando un momento di difficoltà.

L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: raccogliere e distribuire cinquanta calze della Befana ad altrettanti bambini del territorio che vivono in contesti di fragilità sociale o economica. In un periodo dell’anno dedicato alla famiglia e allo stupore, l’associazione vuole assicurarsi che nessuno si senta dimenticato.

Un sorriso come atto di speranza

“Perché anche un dono può accendere un sorriso, e ogni sorriso, soprattutto nei bambini, è un piccolo atto di speranza” spiegano i promotori. L’iniziativa non vuole essere solo una distribuzione di dolciumi, ma un messaggio potente di affetto e presenza comunitaria.

In un mondo che corre veloce, fermarsi per tendere la mano ai più piccoli significa investire nel futuro del cuore della nostra terra.

Come contribuire: la chiamata alla comunità

La macchina della solidarietà è già partita e chiunque può fare la propria parte. I cittadini, i commercianti e le realtà locali sono invitati a partecipare attraverso due modalità:

– Donazione di calze già pronte: complete di dolci e piccoli pensieri.

– Donazione di dolciumi confezionati: caramelle, cioccolatini e snack che i volontari provvederanno poi a inserire nelle calze da consegnare.

Tutto il materiale raccolto sarà consegnato personalmente ai bambini nei primi giorni di gennaio, per far sì che la mattina dell’Epifania sia, per tutti, un momento di festa.

Info e Contatti

Per partecipare, richiedere informazioni o concordare la consegna delle donazioni, l’Associazione ha messo a disposizione un recapito dedicato:

Telefono/WhatsApp: 📞 327 5855754

Sede: Trepuzzi (Le)

Un piccolo gesto. Un grande cuore. Quest’anno, con la Befana dell’Associazione Progetto Democrazia Popolare, facciamo volare un sorriso in più nel cielo del Salento!