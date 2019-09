Una bicicletta e un piccolo frigorifero: è gara di solidarietà per due famiglie salentine

Siamo davvero convinti che la crisi stia per passare? Che il peggio ce lo siamo messi alle spalle? Che le condizioni economiche e sociali di questo territorio stiano migliorando in maniera sensibile? Se i dati macroeconomici a livello nazionale ci fanno ben sperare, le segnalazioni che quotidianamente riceviamo presso la nostra redazione sembrano andare in una direzione davvero opposta. Sono in tanti a non avere di che mangiare e le associazioni che provano a rispondere a queste richieste di aiuto raccontano di interventi continui al limite della sostenibilità.

Oggi vorremmo provare a dare il nostro contributo per rispondere a due segnalazioni che vengono dal Salento.

L’Associazione Dalla parte dei più deboli chiede un piccolo frigorifero.

Serve per metterci dentro i farmaci salvavita di un ‘angioletto’ che quotidianamente deve fare i conti con la malattia e le terapie necessarie a contrastarla e debellarla.

Il refrigeratore risolverebbe molti problemi e renderebbe più tranquilla la vita dei genitori che stanno attraversato anche da un punto di vista lavorativo una situazione difficile.

Per info: 328.8454986

Il Pronto Soccorso dei Poveri chiede, invece, una bicicletta.

Serve per un signore non più giovanissimo che ha trovato finalmente lavoro in una attività commerciale del quartiere Castromediano. Il nostro amico è di Cavallino, però. Non ha più l’auto, poiché non aveva disponibilità economiche per mantenerla e a piedi non ce la fa a fare i pochi kilometri che separano Cavallino da Castromediano. Una bicicletta, anche usata ovviamente, purchè in buono stato, in buone condizioni, risolverebbe i problemi.

Per info: 346.9537000