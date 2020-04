Nella guerra contro il coronavirus ci sono anche battaglie che si vincono. Guariti il medico di Copertino e l’avvocato di Melendugno

In queste giornate complesse di guerra contro il coronavirus, in quella che le autorità sanitarie definiscono una delle settimane decisive, raccomandando ancor di più di tenere duro con l’unica precauzione al momento efficace che è quella del distanziamento sociale, si registrano anche importanti vittorie, di cui è necessario dare notizia.

I primi guariti tornano a casa e provano a ricominicare a riprendere la loro vita normale dopo essere stati segnati da una brutta, bruttissima vicenda.

Torna a casa il dottor Ivano Strafella, medico anestesista dell’Ospedale San Giuseppe di Copertino che era stato uno dei primi casi di contagio nel Salento. A fargli pervenire gli auguri e le felicitazioni, a nome di tutti, l’organizzazione sindacale Cobas Pubblico Impiego.

«Dopo più di un mese dalla notizia dell’infezione da coronavirus si mette la parola fine sulla vicenda che aveva fatto preoccupare tutti per lo stato di salute, a partire dai familiari, ai colleghi di lavoro in ospedale, amici, pazienti, vicini di casa e la Confederazione Cobas Pubblico Impiego che da tutta Italia lo ha sostenuto con messaggi di pronta guarigione. Questa bella notizia della guarigione ancora una volta ci sprona alla lotta contro il Covid-19 che tante vite umane sta lasciando sul campo. La Confederazione Cobas Pubblico Impiego a nome di tutto il sindacato augura al Dottore Strafella un ritorno rapido al lavoro dove ci sono tanti pazienti che possono attingere dalla professionalità del Medico ma anche dalla forza dell’esperienza vissuta in prima persona nella lotta al coronavirus. Un pensiero ai familiari che in questo periodo sono stati preoccupati per la salute del Dottore Strafella, adesso è finito tutto. Un sostegno al Dottore Strafella in questo periodo è venuto anche dai social che con like, messaggi e condivisioni hanno dimostrato la vicinanza con lo slogan “Forza Dottore siamo tutti con te, Forza Dottore ti stiamo aspettando”.Finalmente oggi è arrivata la notizia che tutti aspettavamo con ansia il Dottore Ivan Strafella è guarito dal coronavirus e torna a casa!!!».

Guarito dal coronavirus l’avvocato di Melendugno

Torna a casa anche l’avvocato Doria di Melendugno. ‘Gentile Redazione di Leccenews24, dopo 23 giorni di ricovero, in data 30 marzo sono stato dimesso dopo 2 tamponi consecutivi negativi per i quali però ho dovuto attendere vari giorni a causa della mole di lavoro a cui stanno facendo fronte tutti gli operatori sanitari in maniera encomiabile. Mi è stato prescritto un periodo di quarantena per evitare rischi o temibili ricadute. Ringrazio anche i medici della struttura di San Cesario di Lecce per l’eccellente professionalità dimostrata».