La Befana della Band di Babbo Natale dona 10mila euro al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Vito Fazzi

Una mattinata carica di sorrisi, speranza e generosità quella vissuta ieri tra le corsie del Polo Pediatrico del Salento. La Befana della Band di Babbo Natale ha fatto tappa all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, portando non solo dolciumi, ma un sostegno concreto alla ricerca scientifica.

Il momento più emozionante della visita è stata la consegna di una donazione significativa: 10mila euro devoluti dalla Band di Babbo Natale Onlus. La somma è stata destinata al reparto di Oncoematologia Pediatrica, diretto da Titti Tornesello, per finanziare la ricerca sui tumori cerebrali infantili.

Oltre al sostegno economico, la Befana non ha dimenticato la tradizione. Accompagnata dai volontari, ha distribuito sacchettini di caramelle a tutti i bambini ricoverati nei reparti di Oncoematologia Pediatrica, Pediatria e Chirurgia Pediatrica