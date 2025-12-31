Porto Cesareo, quasi un milione di euro di finanziamento per il porto peschereccio

Il Comune di Porto Cesareo ha ottenuto un finanziamento pari a 922.488,58 euro destinato al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a supporto del porto peschereccio. Si tratta di uno degli investimenti più importanti degli ultimi decenni per il comparto della pesca locale, con risorse che non graveranno sul bilancio comunale.

Il progetto, finanziato con fondi Feampa – Unione Europea, Stato Italiano e Regione Puglia, consentirà la realizzazione di numerosi interventi attesi da tempo dai pescatori e dall’intera comunità.

Tra le opere previste rientrano: interventi di risanamento e miglioramento del porto peschereccio, con il rifacimento del basolato della piazzetta del pescatore, di alcune banchine di attracco e la ristrutturazione dello scalo di alaggio; l’acquisto di un Travel Lift per la movimentazione e la manutenzione delle imbarcazioni; la sostituzione e la nuova installazione di circa 300 anelli di attracco su tutte le banchine; la sistemazione dello scivolo di alaggio adiacente alla piazzetta del pescatore; l’installazione di nuovi fari per l’ingresso e l’uscita dal porto piccolo, al fine di incrementare la sicurezza della navigazione; la realizzazione di un’isola ecologica intelligente per una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti; la creazione di un nuovo punto di sbarco del pescato sulla riviera di levante; le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo.

L’investimento mira a migliorare i servizi per i pescatori, rendere il porto più sicuro ed efficiente, rafforzare la filiera locale della pesca e promuovere la sostenibilità ambientale.

Il Sindaco di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, insieme all’Assessore alla Pesca Marco Basile, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Il finanziamento ottenuto rappresenta un risultato strategico e storico per il porto peschereccio e per l’intero comparto della pesca di Porto Cesareo. Il settore ittico e i pescatori sono stati sin dall’inizio una priorità dell’azione amministrativa dell’Assessorato alla Pesca. Si tratta dell’investimento più rilevante degli ultimi decenni, che consentirà di migliorare sicurezza, servizi ed efficienza delle infrastrutture portuali».