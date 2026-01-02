Artisti salentini contro l’Alzheimer. Mostra di beneficenza alla Fondazione Palmieri 

Insieme contro l’Alzheimer, si chiama così l’iniziativa culturale a carattere benefico promossa e organizzata dall’Associazione Lecce unica, in collaborazione con l’associazione Salento Alzheimer, l’Istituto di Cultura Salentina, l’Accademia Internazionale Mauriziana e la Fondazione Palmieri.

Si tratta di una mostra collettiva di pittura di artisti salentini:

• Patrizia Chiriacò

•Giuseppe Cianci

•Marina Colucci

•Oronzo De Matteis

•Francesca Dell’Anna

•Marcello Lamosa

•Gino Lofari

•Claudio Massari

•Oronzo Bruno

•Carla Quarta

•Mario Schiavone

•Antonio Scupola,

che sarà ospitata per tre giornate (dal 3 al 5 gennaio) nei locali della ex chiesa di San Sebastiano, sede della Fondazione Palmieri, in Vico dei Sotterranei a Lecce.

L’evento che gode del patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune capoluogo, è stato presentato ufficialmente martedì 30 dicembre nella sala conferenze stampa di Palazzo Adorno, sede della presidenza della Provincia di Lecce, mentre nella giornata inaugurale interverranno i protagonisti dell’iniziativa, gli organizzatori, gli artisti coinvolti, i rappresentanti istituzionali unitamente agli operatori della comunicazione, gli imprenditori, i professionisti e alcuni testimonial d’eccezione che hanno scelto il tempo di Natale per una testimonianza concreta di solidarietà verso le tante famiglie che si trovano a far fronte ad una malattia terribile come il morbo di Alzheimer e le demenze in genere.