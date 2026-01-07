Cambio del vertice alla Divisione Immigrazione della Questura, Elena Raggio nuovo Dirigente

Cambio alla dirigenza della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce. Al posto del Primo Dirigente Nicola Fucarino, che ha terminato la sua lunga carriera per raggiungimento dei limiti d’età, ha preso le redini il Primo Dirigente Elena Raggio.

La funzionaria ha lasciato la Questura di Matera dove ha diretto la Divisione Anticrimine dal 2024, ritornando nel suo territorio d’origine dove ha svolto innumerevoli incarichi.

La sua carriera professionale inizia il 21 marzo 2000, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari e acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione forense che esercita per tre anni.

Il primo incarico nel gennaio 2001 come Dirigente dell’Ufficio Immigrazione nella Questura di Vibo Valentia. Trasferita a Lecce nel 2002, è stata Vice Dirigente dell’Ufficio Immigrazione; dal 2003 al 2005 è stata Vice Dirigente alla Divisione Polizia Anticrimine; nel 2006 Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Sempre presso la Questura di Lecce, dal 2007 al 2009, è stata funzionario addetto della Divisione di Gabinetto e vice dirigente dell’U.P.G. e S.P. Dopo una breve esperienza di Dirigenza del Commissariato di di Galatina, ha assunto le funzioni prima di funzionario addetto e poi di Vice Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecce. Da febbraio 2018 a maggio 2020, è stata vice Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale, da maggio 2020 a febbraio 2021 è stata Dirigente dell’Ufficio del Personale, dal 3 aprile 2024 ha assunto la dirigenza della Divisione Anticrimine della Questura di Matera. Dal 1° gennaio dirige l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce.

È esperta delle problematiche in tema di violenza domestica e di genere e di modalità operative in tema di prevenzione in favore delle vittime. Ora ritorna come Dirigente della Divisione Immigrazione e il Questore, i Dirigenti, i Funzionari e tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura di Lecce si congratulano con lei augurandole un buon proseguimento di lavoro.