Gli scatti di Paolo Pellegrin per il calendario 2020 della Polizia, la presentazione al Museo “Castromediano”

“Passione, perché è ciò che fa compiere al meglio il mestiere che ci siamo scelti; impegno nello svolgere quotidianamente la nostra attività e servizio, sviluppato grazie alle prime due componenti, nei confronti della comunità”, con queste parole il Questore di Lecce, Andrea Valentino, ha commentato l’edizione 2020 del calendario della Polizia di Stato. Passione, impegno e servizio è, infatti, il claim del calendario, tre parole che rappresentano al meglio l’autenticità e che indicano la volontà di essere sempre vicini alla gente, mettendo a disposizione del Paese il proprio lavoro.

Dopo la presentazione nazionale svolta lo scorso 11 novembre nella Capitale, presso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, oggi è stata la volta del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, dove, alla presenza delle più alte cariche civili e militari, oltre che da una rappresentanza degli studenti di terza media delle Scuole Secondarie di I° grado, è stato “svelato” a livello locale.

“Ringrazio tutti per la presenza, ma in particolar modo i dirigenti scolastici e gli alunni delle scuole oggi presenti – ha proseguito Valentino – perché, come ripeto sempre, e dagli istituti scolastici che deve partire la Cultura della Legalità”.

Il calendario

Quest’anno il fotografo Paolo Pellegrin ha realizzato 12 scatti che hanno avuto lo scopo di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato.

Nel corso dell’evento presso il plesso d’arte leccese, è stato trasmesso il video del calendario 2020 realizzato dall’Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento di P.S. oltre che a un video-documento dal titolo “La Questura di Lecce si racconta….”, realizzato per esporre le attività degli agenti della provincia di Lecce, attraverso storie vissute dai poliziotti in servizio presso le diverse articolazioni della Questura.

La partnership con Unicef

Anche quest’anno la realizzazione del calendario ha trovato la partenship di Unicef Italia Onlus e come avvenuto per la precedente edizione, il Comitato italiano per l’Unicef riserverà una quota del ricavato delle vendite al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato per finanziare il Piano “Marco Valerio”, rivolto ai figli minori dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Strato affetti da gravi patologie croniche.

Come acquistarlo

L’acquisto del Calendario della Polizia di Stato è possibile presso il Museo delle Auto della Polizia, sito in Roma, via dell’Arcadia 20 e presso gli URP (uffici relazioni con il pubblico) delle Questure, previa prenotazione ed un versamento, di €. 8,00 per l’edizione da parete e di €. 6,00 per quella da tavolo, sul c/c postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”, avendo cura di inserire nella causale “Calendario Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”.

Tutti i cittadini potranno acquistarlo anche on-line sul sito www.unicef.it nella sezione “Regali e prodotti”. (https://regali.unicef.it/shop/calendario-polizia/).