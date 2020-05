Robot Pepper in corsia, all’ospedale di Galatina arriva un nuovo ‘infermiere’ per monitorare i pazienti

Arriva un dispositivo per monitorare i pazienti in tutta sicurezza. All’ospedale di Galatina è finalmente operativo Pepper, il robot in grado di monitorare i pazienti ricoverati limitando i contatti con il personale sanitario, permettendo una maggiore sicurezza ed un risparmio di dispositivi medici di protezione individuale come guanti e mascherine.

La cerimonio di consegna della donazione si è svolta ieri pomeriggio presso la sala stampa dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina alla presenza del sindaco di Galatina, Marcello Amante, del Direttore Generale dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo, del Direttore Medico del Santa Caterina Novella Giuseppe De Maria, del Responsabile dell’Unità Operativa di malattie Infettive Paolo Tundo, del presidente del comitato #UNITISIVINCE Vincenzo Specchia e dei Consiglieri Carmine Notaro e Giuseppe Viva.

È stato proprio il comitato #UNITISIVINCE a lanciare la campagna di raccolta fondi necessari all’acquisto del robot, un’azione che ha visto protagonisti associazioni di categoria, imprenditori, cittadini e tanti volontari che con passione, abnegazione e lungimiranza sono riusciti a rendere possibile l’acquisto di questa nuova apparecchiatura d’avanguardia.

Il Robot, di forma umanoide, ha un aspetto simpatico ed è alto come un bambino. Grazie ad un ipad, è possibile controllarlo a distanza sino al letto del paziente, per raccogliere i dati clinici e comunicare con il paziente.

“L’ospedale di Santa Caterina Novella di Galatina, per l’intuizione felice di chi lo voluto negli anni scorsi rappresenta da sempre un polo di riferimento per l’intero territorio salentino -ha commentato Vincenzo Specchia – Oggi come, centro Covid, ha dato un forte segnale che ne ha fatto di apprezzarne la struttura e le professionalità. Il Pepper è un punto di partenza e rappresenta un’apparecchiatura d’avanguardia che testimonia l’attenzione dei tanti cittadini ed associazioni che hanno voluto contribuite generosamente per il suo acquisto”.