La scuola di Piazza Pastore a Nardò apre le porte agli studenti

La scuola di piazza Pastore, nel cuore della zona 167 di Nardò, apre agli studenti.

Mercoledì 7 gennaio, in coincidenza della ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze natalizie, la nuova struttura scolastica sarà inaugurata (taglio del nastro alle ore 7:50) avviando dunque le lezioni.

Interverranno il sindaco Pippi Mellone, il vice sindaco Maria Grazia Sodero, l’assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti e l’assessore all’Istruzione Giulia Puglia.

Don Emanuele Calabrese, parroco della vicina chiesa della Santa Famiglia, impartirà la benedizione alla nuova scuola, a docenti, studenti e personale scolastico.

L’immobile ospiterà le classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto “Dag Hammarskjold”. È stato realizzato grazie a un finanziamento Pnrr di 8 milioni 470 mila euro (interamente a fondo perduto), che ha permesso di regalare alla città e alla popolazione scolastica neretina un edificio sicuro, moderno, inclusivo e sostenibile, ricco di verde, a basso consumo e a ridotte emissioni inquinanti. Realizzato, peraltro, in sostituzione di un edificio ormai obsoleto, appunto la scuola di via XX Settembre, che non possiede gli standard minimi previsti dalle norme sull’edilizia scolastica e che a breve verrà demolita, come imposto dalla misura Pnrr.