Al “Vito Fazzi” un farmaco innovativo per il trattamento dell’ischemia cerebrale

Nel Vito Fazzi di Lecce viene utilizzato da qualche giorno un farmaco trombolitico innovativo per il trattamento dell’ischemia cerebrale, il Tenecteplase, più semplice da somministrare, più efficace nello sciogliere il trombo che causa l’ictus e con minori rischi emorragici.

Il farmaco è stato somministrato con successo ai primi due pazienti, un uomo e una donna, entrambi di 54 anni, con ischemia cerebrale iperacuta.

La donna, che presentava deficit neurologici marcati (grave difficoltà nel muovere gli arti di destra e disturbo del linguaggio) è stata trattata a due ore dall’esordio dei sintomi con completo recupero clinico.

L’uomo aveva difficoltà nel muovere gli arti di sinistra e non riusciva a vedere la parte sinistra dello spazio per occlusione di un grosso vaso cerebrale. Il paziente ha ricevuto il trattamento in vena e, subito dopo, è stato sottoposta a trombectomia meccanica in Neuroradiologia, ottenendo un recupero quasi completo.

Nel 2025 nella Stroke Unit dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dotata di 7 posti letto, sono stati effettuati circa 500 ricoveri. I pazienti sottoposti a terapie di rivascolarizzazione sono stati 284: 208 hanno eseguito terapia in vena (trombolisi endovenosa) e 146 sono stati trattati con procedure di rivascolarizzazione endovascolare (trombectomia meccanica) presso la UOC di Neuroradiologia. In molti casi sono stati effettuati entrambi i trattamenti.

Secondo l’ultimo rapporto AGENAS del 2024 la Stroke Unit del Vito Fazzi è il primo centro in Puglia come numero di ricoveri e trattamenti effettuati e il nono centro in Italia per numero di trombolisi. Il tasso di riammissioni ospedaliere a 30 giorni è inferiore alla media nazionale con tassi di mortalità a 30 giorni in linea con i dati italiani.

La qualità del trattamento dell’ictus cerebrale al Vito Fazzi viene periodicamente riconosciuta nell’ambito dell’ESO-Angels Awards, premio internazionale promosso dall’European Stroke Organization (ESO) che monitora ogni 3 mesi la qualità del trattamento. Da pochi giorni, infatti, il Vito Fazzi si è riconfermato Centro GOLD per il terzo trimestre 2025.