Un 5 da oltre 65mila euro sotto l’albero, Natale fortunato per un giocatore a Lecce

È stato senza ombra di dubbio un Natale differente, forse molto felice, per un cittadino leccese quello appena trascorso. Forse di regali sotto l’albero, questo fortunato vincitore ne ha trovati parecchi, ma dubitiamo che siano stati più belli e munifici di quello “donatogli” dalla fortuna e dal Monopolio di Stato.

Dopo un periodo di tre mesi in cui sembrava che la buona sorte avesse abbandonato la provincia di Lecce, un’altra importante vincita si registra nel Salento.

Con il SuperEnalotto, nel concorso di lunedì 23 dicembre, a Lecce è stato centrato un “5” da 65.879,80 euro e la vincita è stata realizzata presso la Tabaccheria Calò di via Taranto 55, nel capoluogo.

Il 5 raggiunto lunedì sera fa seguito a quello dell’11 dicembre scorso, quando, a Presicce-Acquarica sono stati vinti oltre 37mila euro sempre al SuperEnalotto.

Quello che si accinge a concludersi è stato un anno fortunato per gli avventori delle lotterie. Alle due vincite realizzate in questo mese si aggiungono, infatti, i 300mila euro dello scorso 13 settembre a Leverano e il milione del 9 agosto sempre a Lecce.

Il Jackpot, dopo la doppia estrazione del 23 e 24 dicembre (dovuta al recupero del concorso del 26 dicembre), ha raggiunto i 52,4 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Puglia l’ultimo 6 è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.