Un canestro di speranza, la Virtus Basket Galatina porta il sorriso in Pediatria

Il 31 dicembre 2025 resterà impresso nel cuore di molti come un giorno di sorrisi, gesti concreti e calore umano. L’Associazione “Virtus Basket Galatina” ha scelto di chiudere l’anno con un gesto di straordinaria generosità, donando a ogni bambino ricoverato nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina un giocattolo frutto della raccolta solidale “Giocattolo Solidale” e un Natalotto, il tradizionale panettone al cioccolato che sa di dolcezza e festa. In quel luogo dove il coraggio ha il volto dei bambini e la dedizione quello dei camici bianchi, nell’ultimo giorno dell’anno è entrata la magia silenziosa e potente della solidarietà.

Il gioco di squadra per i piccoli pazienti del Santa Caterina Novella

L’iniziativa, più di un semplice gesto materiale, è stata un abbraccio simbolico, un messaggio di vicinanza e speranza per quei piccoli che, anche nel periodo più gioioso dell’anno, affrontano la sfida della malattia. Gli occhi dei bambini si sono illuminati davanti ai giocattoli e al dolce dono, mentre il reparto ha risuonato di risate e piccole meraviglie che solo la solidarietà sa creare.

Ma la missione della Virtus Basket non si è fermata ai piedi dei lettini. Un Natalotto è stato consegnato anche a medici, infermieri e operatori socio-sanitari (OSS), protagonisti silenziosi ma fondamentali della quotidianità ospedaliera. Questo dono rappresenta un ringraziamento sentito a chi, con professionalità, dedizione e amore, si prende cura dei bambini, mantenendo alto il livello di eccellenza del polo pediatrico di Galatina.

Ringraziare chi cura e sostenere chi corre

Parallelamente, l’iniziativa ha sostenuto anche un’importante causa solidale: contribuire alle spese della Bimbulanza, l’ambulanza pediatrica gestita dall’Associazione “Cuore e mani aperte – OdV” di Don Gianni Mattia, parroco del Vito Fazzi di Lecce. Grazie a questo piccolo grande gesto, si rafforza il circuito di solidarietà che accompagna i bambini e le famiglie nei momenti più delicati, garantendo interventi tempestivi e cure specialistiche a chi ne ha bisogno.

La Virtus Basket Galatina non ha solo distribuito doni; ha ricordato a tutti noi che l’ultimo giorno dell’anno non serve solo a guardare avanti, ma a stringersi intorno a chi, in questo momento, sta lottando la sua battaglia più difficile.

Il 2026 si apre così sotto il segno di una bellezza delicata, fatta di cioccolato, giocattoli e quella solidarietà che, proprio come una Bimbulanza, corre veloce per non lasciare indietro nessuno.