Tragedia e solidarietà al “Vito Fazzi”, 41enne deceduto per emorragia cerebrale dona gli organi

Un uomo di 41 anni, deceduto a causa di una emorragia cerebrale presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi, ha compiuto un gesto di straordinaria generosità: la donazione di organi. Questo atto , reso possibile dal suo esplicito consenso espresso in vita, ha permesso di donare il cuore, il fegato e i reni, offrendo una seconda possibilità a chi era in attesa di un trapianto.

Al Vito Fazzi di Lecce, l’intervento è stato gestito con la massima cura e professionalità dagli operatori del Reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal Dott. Giuseppe Pulito. Hanno collaborato anche gli operatori del Gruppo operatorio, medici specialisti di diverse discipline e il team della Direzione medica del Vito Fazzi, tutti uniti per garantire il successo dell’operazione.

Questo successo è il risultato di un’imponente rete di solidarietà che si attiva in un momento di estrema delicatezza. La

Direzione strategica dell’Asl ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari coinvolti, riconoscendo il loro impegno e la loro professionalità. Allo stesso tempo, ha espresso il suo più profondo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del donatore, che in un momento di grande sofferenza ha onorato la sua volontà.