Coronavirus, la conta ritorna a 0. In Puglia 74 gli attuali positivi

La conta torna a 0. Confermato il caso del turista lombardo che ha scoperto di avere il covid-19 al “Perrino” di Brindisi, oggi il contatore dei nuovi casi ritorna a restare fermo. Nessun nuovo caso in Puglia, con l’emergenza epidemiologica sempre più ridimensionata.

Nell’ultimo bollettino ufficiale diffuso dal Dipartimento Prevenzione e Salute, infatti, si legge 0 alla voce “nuovi casi”. Restano a zero anche i decessi nelle ultime 24h, con la conta che dice ancora 546 lutti totali. Balzo in avanti, invece, i guariti: nelle ultime 24h sono sono stati 4, con la conta generale che in questo modo sale a 3.916. Tutto questo porta il dato degli attuali positivi a scendere ancora: ad oggi sono 74. Di questi, 14 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, così suddivisi: