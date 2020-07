“Armato” di benzina e accendino dà fuoco alle sterpaglie, fermato l’autore dell’incendio

“Armato” di liquido infiammabile e stringendo tra le mani un accendino ha dato fuoco alle sterpaglie che si affacciano lungo la strada provinciale 7 che da Lecce conduce ad Arnesano, ma l’intervento dei carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce ha permesso non solo di evitare che il peggio, ma anche di arrestare in flagranza di reato l’uomo che aveva appiccato l’incendio in cui, fortunatamente, non è rimasto ferito nessuno.

A finire nei guai è un 35enne pakistano – A. I. le sue iniziali – fermato dagli uomini in divisa sulla provinciale, a pochi passi dal luogo dove erano divampate le fiamme. Aveva provato a bruciare le sterpaglie presenti sul bordo della strada usando del liquido infiammabile e un accendino, sottoposto a sequestro dai militari, e stava scappando a piedi, ma la fuga è durata poco.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce per circoscrivere le fiamme e spegnere il rogo. L’autore dell’incendio, come detto, è stato invece arrestato in flagranza di reato.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce.