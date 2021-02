In casa droga di ogni tipo e quasi 3mila euro in contanti, 39enne di Racale finisce ai domiciliari

I guai per un 39enne di Racale, arrestato in flagranza di reato, sono cominciati quando i Carabinieri della stazione locale hanno bussato alla porta della sua abitazione accompagnati dai cani antidroga del nucleo cinofili di Modugno per una perquisizione domiciliare. Un controllo che ha permesso agli uomini in divisa di trovare la droga, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e quasi 3mila euro in contanti.

Per essere precisi sono spuntati fuori sei involucri, contenenti complessivamente 50 grammi di marijuana. Altri 3 pacchetti contenenti 14,28 grammi di hashish e un ultimo involucro con 2, 5 grammi di cocaina. Come detto, oltre allo stupefacente sottoposto a sequestro, è stato trovato il kit per confezionarlo e 2.890 euro in contanti. Il denaro, quale provento dell’attività illecita di spaccio, sarà depositato su un libretto postale intestato al “Fondo unico giustizia”.

Il 39enne, espletate le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà restare in regime arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.