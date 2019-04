Al volante dopo aver bevuto o assunto droghe, tanti gli automobilisti beccati dai Carabinieri

Il lungo ponte di Pasqua non ferma i controlli dei Carabinieri. Gli uomini della compagnia di Maglie, infatti, hanno acceso i riflettori sul territorio di competenza e, alla fine del servizio, diverse sono state le persone deferite in stato due libertà. Andiamo con ordine

Un 27enne nato in Romania è finito nei guai perché è stato sorpreso, a Martano, al volante di un’auto sottoposta a sequestro amministrativo. Stessa cosa è accaduta a Maglie, dove un 49enne di Arpaia, piccolo paese in provincia di Benevento, è stato deferito perché trovato alla guida di una macchina anche questa sottoposta a sequestro amministrativo. Idem un 56enne di Otranto, G.G. le sue iniziali.

Un 42enne nato a Poggiardo, invece, è stato sorpreso alla guida di un’auto, ma non aveva mai preso la patente. E se non bastasse aveva anche “arnesi atti allo scasso”.

Alticci al volante

Due automobilisti, invece, sono finiti nei guai perché si erano messi al volante dopo aver bevuto. Un 50enne nato a Scorrano aveva un tasso pari a 1.56 g/l; un 45enne originario di Casoria, nel napoletano, invece, un tasso pari a 1.56 g/l. Superiore al limite massimo consentito dalla legge e per questo sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica. Contestualmente, gli uomini in divisa gli hanno anche ritirato la patente di guida.

È stata ritirata la patente anche ad un 44enne di Lizzanello, ma l’uomo a differenza degli altri due ‘scoperti’ si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare se avesse bevuto. Anche altri tre automobilisti – un 41enne di Lecce, un 34enne di Scorrano e un 45enne anche lui del capoluogo barocco – hanno detto no ai test utili per capire se avessero assunto stupefacenti. Anche nel loro caso, è scattato il ritiro patente.

In dieci, invece, sono stati denunciati a piede libero per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente. Tutti giovanissimi: il più piccolo ha 19 anni, il più grande 37.

Altre dieci persone sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati sequestrati 1,3 grammi di marijuana; 3 infiorescenze della stessa sostanza; 0,6 grammi di eroina; 1,9 grammi di hashish e uno spinello.

Tutto, come detto, sottoposto a sequestro.