I controlli di Capodanno dei carabinieri della Compagnia di Maglie, numerose denunce per guida sotto l’effetto di droga

Le Forze dell’ordine non vanno mai in vacanza, sempre a presidio del territorio. Tra le varie attività di controllo, quelle dei militari della Compagnia di Maglie.

Gli uomini dell’Arma, a Carpignano salentino, hanno deferito in stato libertà A.D. 29enne nato a Galatina, ma residente a Sternatia perché, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga 8 cm.

È stata poi la volta a Maglie di H. R. E., 23enne nato in Romania ma residente a Maglie. Il giovane è stato sorpreso a sparare nei pressi di abitazioni contro bersagli mobili con una pistola ad aria compressa.

Numerosi salentini, poi, sono stati trovati alla guida in evidente stato di alterazione psicofisca e si sono rifiutati di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di stupefacenti. Sono stati denunciati, pertanto, per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti con contestuale ritiro patente di guida.

Nel contesto del medesimo servizio, 11 persone sono state segnalate alle competenti prefetture per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Sono state trovati stupefacenti per 13 grammi di marijuana; 9,4 di hashish; 2 spinelli.

È stato poi sequestrato un coltello con lama lunga 8 cm, pistola ad aria compressa cal 4.5, corredata da pallini.