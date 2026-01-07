Epifania di controlli nel Salento: arresti per droga, violenza domestica e guida in stato di ebbrezza

La giornata dell’Epifania 2026 ha visto un impegno straordinario dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. Un dispiegamento di forze capillare su tutto il territorio salentino ha portato ad arresti e denunce, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini anche durante le festività. Dal contrasto allo spaccio nel cuore della movida leccese agli interventi contro la violenza domestica, ecco il bilancio delle operazioni.

Movida e spaccio a Lecce: arrestato un 25enne

Nel centro storico di Lecce, i militari del NORM della Compagnia capoluogo hanno interrotto un’attività di spaccio durante un normale servizio di controllo. Un giovane di 25 anni è stato sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti.

Il soggetto ha tentato una fuga disperata a piedi tra le vie della movida, opponendo una violenta resistenza e aggredendo i militari nel tentativo di dileguarsi. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato. La perquisizione ha portato al rinvenimento di numerose dosi di hashish pronte per la vendita. Su disposizione del PM di turno, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

Violenza domestica a Supersano: l’intervento dei Carabinieri

Un episodio particolarmente grave si è consumato a Supersano, dove i Carabinieri della Stazione di Ruffano, coadiuvati dal NORM di Casarano, sono intervenuti per un caso di violenza domestica.

Un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie. L’aggressione, avvenuta davanti ai figli (uno dei quali minorenne), è stata interrotta dal tempestivo arrivo dei militari. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Casarano. Le indagini successive hanno portato alla luce una triste realtà di soprusi pregressi mai denunciati. Anche per il 49enne si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

Sicurezza stradale: pugno duro contro la guida in stato di ebbrezza

I controlli si sono estesi anche alla rete viaria, con un servizio straordinario della Compagnia di Campi Salentina che ha interessato i comuni di Porto Cesareo, Carmiano Campi Salentina e Leverano

Il bilancio parla di sei persone segnalate per guida in stato di ebbrezza, con relativo ritiro delle patenti. In un contesto segnato da recenti e drammatici incidenti stradali nel Salento, l’Arma ribadisce l’importanza della prevenzione: ogni controllo è un’azione salva-vita volta a evitare tragedie causate dall’imprudenza.

Contrasto all’illegalità: arresto a Uggiano La Chiesa

A Uggiano La Chiesa, i Carabinieri di Minervino di Lecce hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione nei confronti di un soggetto che aveva violato le prescrizioni delle misure alternative. La segnalazione dei militari ha portato al provvedimento di aggravamento emesso dal Tribunale di Sorveglianza.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza dei soggetti coinvolti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti, in ossequio al principio di presunzione di innocenza.