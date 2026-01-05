Sicurezza nel Salento, intensificati i controlli della Polizia durante le feste

Le festività natalizie e il Capodanno appena trascorso hanno visto un impegno straordinario della Polizia di Stato in tutta la Provincia di Lecce. Come ormai consuetudine, il massiccio afflusso di turisti e residenti nelle piazze salentine ha spinto le autorità a elevare i livelli di prevenzione per garantire celebrazioni sicure e contrastare ogni forma di illegalità.

Il piano di sicurezza, coordinato dal Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha previsto un potenziamento capillare delle pattuglie, focalizzandosi sia sul centro storico che sulle periferie.

Prevenzione Reati e Controllo della Movida

L’obiettivo principale del dispositivo messo in campo è stato duplice:

Contrasto ai reati predatori: Massima attenzione alla prevenzione di furti in appartamento, fenomeno spesso sensibile durante i periodi di vacanza. Presidio delle zone calde: Un monitoraggio costante delle aree centrali di Lecce, popolate da famiglie e giovani frequentatori della movida, e delle zone periferiche.

In particolare, la Polizia ha concentrato i propri sforzi nei pressi della stazione ferroviaria e in aree soggette a fenomeni di degrado come l’accattonaggio e la prostituzione.

Lotta all’Abusivismo e Controlli Stradali

L’attività straordinaria non si è limitata al solo ordine pubblico, ma ha abbracciato diversi ambiti della legalità amministrativa e commerciale:

Contrasto all’attività di tassista abusivo .

Lotta al commercio ambulante illecito e alla vendita di prodotti contraffatti.

Repressione della pirateria audiovisiva e informatica.

Parallelamente, il personale del Reparto Prevenzione Crimine, le Volanti, la Squadra Mobile e la Scientifica hanno eseguito posti di blocco serrati. Oltre alla verifica dei documenti, l’attenzione si è rivolta all’eventuale alterazione tecnica di moto e auto (potenza e velocità).

I Numeri dell’Operazione “Capodanno Sicuro”

I risultati dell’ultima settimana dell’anno confermano l’ampiezza dell’intervento su tutto il territorio salentino:

2708 persone identificate.

1063 veicoli controllati.

Misure Preventive: DASPO per i Tifosi

Sul fronte della violenza sportiva, la Divisione Anticrimine ha emesso importanti provvedimenti restrittivi.

È stato notificato un DASPO della durata di 1 anno nei confronti di un tifoso napoletano, a seguito degli incidenti avvenuti durante il match Lecce-Napoli del 3 maggio 2025. Questo provvedimento si aggiunge ai 5 già notificati precedentemente a tifosi campani e casertani per i medesimi fatti.

Un ulteriore DASPO di un anno è stato comminato a un sostenitore del Taranto, sorpreso con materiale pirotecnico vietato durante l’incontro Atletico Racale vs Taranto Calcio dello scorso 16 novembre 2025.