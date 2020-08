Coronavirus, 11 positivi scoperti nelle ultime 24 ore.

Resta stabile la curva disegnata dai nuovi casi di Coronavirus in Puglia. Tutti i focolai scoppiati nella Regione sono stati “circoscritti” grazie al lavoro di contact-tracing, un’arma essenziale cercare le persone che sono state a stretto contatto con un contagiato e isolarle, imponendo la quarantena in attesa del risultato del tampone, per spezzare la catena. Così, dopo i sette casi conteggiati nel bollettino di ieri – due in provincia di Lecce – nell’aggiornamento di oggi del report epidemiologico il contatore non subisce sbalzi degni di nota.

Su 1.908 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 11 (undici) casi positivi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce.

Ancora un giorno senza decessi.

Ricapitolando, quindi, sono 3973 i pazienti guariti. 170 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.696, così suddivisi: