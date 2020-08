Coronavirus, quattro nuovi casi (su nove) e un morto in provincia di Lecce

La curva disegnata dai nuovi casi di Coronavirus scoperti in Puglia resta stabile, come dimostra la ‘fotografia’ dell’andamento dell’epidemia nella Regione scattata, ogni giorno, nel bollettino. Nell’ultimo report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento di promozione della salute Vito Montinaro la conta dei positivi “trovati” in ventiquattro ore si è fermata a nove.

Su 1.561 test per l’infezione da Covid-19, infatti, sono stati registrati 9 (nove) casi positivi. 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia

Dopo tanto tempo a zero, è stato registrato un decesso in provincia di Lecce.

Numeri alla mano sono 3973 i pazienti guariti. 178 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.705, così suddivisi:

1.526 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

676 nella Provincia di Brindisi

1.224 nella Provincia di Foggia

584 nella Provincia di Lecce

282 nella Provincia di Taranto

31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.