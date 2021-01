Addetta alle pulizie caduta da una scala e deceduta in ospedale. Indagati datore di lavoro e cinque medici

Si terrà nella giornata di lunedì, l’autopsia sul corpo di Giorgia Sergio, la 26enne di Martignano caduta dalle scale di un bar e poi deceduto domenica scorsa dopo tre giorni di agonia in ospedale.

L’incarico verrà conferito ai consulenti tecnici: Nicola Palasciano, Salvatore Colonna ed Alberto Tortorella, come disposto dal pm Alberto Santacatterina. Nel frattempo, come atto dovuto in vista dell’esame autoptico, sono stati iscritti nel registro degli indagati, i nominativi dei sei medici che hanno avuto in cura la 26enne con l’accusa di responsabilità colposa in ambito sanitario. Non solo, anche il datore di lavoro della ragazza, impiegata presso una ditta di pulizie, per omicidio colposo.

I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Francesco Zacheo, attraverso il quale hanno già formalizzato una denuncia querela. Vogliono che si faccia chiarezza, sopratutto, su eventuali responsabilità del personale medico e capire se la 26enne sia stata curata nel modo adeguato,

I medici indagati e il datore di lavoro (assistito dall’avvocato Massimo Gabrieli Tommasi), così come le “persone offese”, potranno nominare un consulente di parte in vista dell’autopsia.

I fatti si sono verificati a partire dal 13 gennaio scorso in un bar di Calimera e nei giorni successivi al ricovero.

In seguito alla caduta, la ragazza è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico presso l’ospedale di Scorrano. Con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, è stata trasferita a Lecce ed è deceduta domenica sera.

Successivamente, i carabinieri della stazione di Calimera hanno presentato un’informativa in Procura e si è proceduto al sequestro delle cartelle cliniche dei due ospedali.

La ragazza lavorava per una ditta di pulizie. Il 13 gennaio, intorno a mezzogiorno, si trovava al lavoro in un bar di Calimera (chiuso in quel momento). Dopo essere salita su una scala per pulire una vetrina, Giorgia ha perso l’equilibrio e cadendo ha urtato con il fianco sullo spigolo di un tavolino. Il violento impatto ha provocato un’emorragia che ha reso necessario il ricovero in ospedale.