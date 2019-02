Si aggira senza permesso di soggiorno tra le vie di Tuturano, denunciato 30enne albanese residente a Copertino

Può capitare di dimenticare a casa qualche documento personale attestante il proprio status di cittadino. Non portarli con sé a volte comporta conseguenze, che possono avere sanzioni più o meno gravi (se ci si trova davanti a un controllo da parte delle Forze dell’Ordine alla guida della propria autovettura, per esempio, la mancanza della patente provoca la decurtazione di cinque punti), come, in certi casi, la denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Tuturano hanno deferito in stato di libertà un cittadino albanese 30enne, residente a Copertino per violazione degli obblighi inerenti il soggiorno.

L’uomo è stato controllato per le vie del centro e alla richiesta dei militari ha fornito solo la patente di guida e non il permesso di soggiorno, riferendo di non averlo con se. I successivi accertamenti, tuttavia, hanno comprovato il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

La normativa vigente impone l’obbligo al cittadino straniero di esibire, a richiesta del personale operante, il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.