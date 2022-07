Addio Sara, Taviano saluta la 34enne scomparsa in un incidente stradale

È stato difficile dire addio a Sara, ma Taviano si è stretta intorno alla famiglia della 34enne, morta in un drammatico incidente sulla strada che collega la città dei fiori alla Marina di Mancaversa. Un ultimo saluto scandito dalle lacrime e dal dolore perché non è mai facile accettare un sorriso che si spegne quando si ha ancora una vita davanti. Una vita spezzata troppo presto quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 19.30 di domenica 10 luglio. Sara stava tornando a casa, quando la sua Opel Corsa è finita contro un muretto. Un impatto violento, troppo violento e per la ragazza non c’è stato più nulla da fare. Quando i soccorsi sono giunti sul posto il cuore di Sara aveva già smesso di battere.

Quando la notizia si è diffusa, Taviano è rimasta senza parole, incredula per quanto accaduto. E le poche trovate erano a tutte dedicate a lei, a quella ragazza bella e sorridente. «Fai buon viaggio, beddha. Ci rivedremo un giorno», aveva scritto un’amica sui social.

La vita di Sara è finita in un pomeriggio di luglio, quando hai un’estate da vivere con gli amici e le amiche di sempre. Gli stessi che l’hanno abbracciata per l’ultima volta nella Chiesa di San Martino, dove si sono svolti i funerali. Il Sindaco e l’amministrazione comunale aveva deciso di annullare gli eventi in programma come segno di vicinanza alla famiglia e di rispetto per una giovane vita spezzata.