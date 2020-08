Ugento, nel parcheggio scoppia un incendio: distrutti tre mezzi di una ditta di autonoleggio

Duecentomila euro. Questo il danno, secondo una prima stima, causato da un maxi-incendio scoppiato nel parcheggio di una società di noleggio e trasporti di Ugento. Le fiamme, scoppiate nella notte, hanno avvolto e distrutto tre mezzi – un autobus e due minibus-navetta – e avrebbe ridotto ad un ammasso di lamiere anche un quarto pullman se il rogo non fosse stato domato dai Vigili del Fuoco giunti sul posto, nella zona industriale del comune messapico, una volta scattato l’allarme.

Annerite dal fuoco e dal fumo anche le pareti del parcheggio della ditta, probabilmente presa di mira da ignoti se, come si sospetta, l’incendio è stato doloso. Ipotesi, al momento, tutte da confermare. Toccherà agli uomini in divisa ricostruire quanto accaduto poco dopo le 23.00, come segnato dalle lancette dell’orologio.

Certo è che il rogo è stato vasto, tanto che per domarlo sono state necessarie numerose squadre dei Caschi Rossi, in arrivo dal distaccamento di Gallipoli e di Tricase.

Spente le fiamme, tocca ai Carabinieri della stazione di Ugento cercare di fare luce sull’episodio. E capire se sia stato provocato dalla mano di qualcuno, al momento senza volto né nome. Nel parcheggio dove è divampato l’incendio non ci sono telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’accaduto o gli eventuali responsabili. Probabilmente gli uomini dell’Arma cercheranno altri dispositivi installati nella zona, in punti strategici o sulle strade che potrebbero essere state utilizzate dall’autore o dagli autori come via di fuga.