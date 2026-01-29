Distrutta dalle fiamme una Fiat 500 a Trepuzzi, indagano i Carabinieri

Non accenna minimamente a diminuire il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento, l’ultimo episodio, si è avuto nella nottata appena trascorsa a Trepuzzi.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 3.00, quando, in via Papa Giovanni XXIII, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, è intervenuta per un incendio che ha interessato un’autovettura parcheggiata in strada.

All’arrivo dei Caschi Rossi, l’incendio è risultato completamente sviluppato e ha distrutto totalmente una Fiat 500.

L’opera di spegnimento e successiva bonifica ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando la propagazione e scongiurando ulteriori danni a persone e cose, oltre a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto erano presenti i militari del Norm della Tenenza dei Carabinieri di Campi Salentina per gli adempimenti di competenza.