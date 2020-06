Notte di incendi in Salento, brucia l’Ape di un giovane e gli elettrodomestici di un negozio di Lecce

Notte di incendi in Salento. Due episodi diversi ‘accomunati’ soltanto dal fatto che le fiamme, divampate all’improvviso, hanno causato non pochi danni. Il primo episodio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle volanti della Questura si è consumato nel cuore della notte. Le lancette avevano da poco segnato le 2.00, quando gli uomini in divisa si sono precipitati in via Giovanni de Benedetto dove, poco prima, un rogo aveva danneggiato l’Ape Car di un 37enne leccese. Era parcheggiata a pochi passi da un casolare abbandonato, dove il giovane – volto già noto per alcuni precedenti di polizia – vive in condizioni precarie insieme ad alti senzatetto.

Qualche ora dopo, intorno alle 8.00, i Caschi rossi hanno chiesto l’intervento della volante in via Taranto, dove era scoppiato un incendio all’interno di un negozio specializzato nella riparazione di elettrodomestici di proprietà di un 68enne di Surbo. Le fiamme non hanno causato danni alla struttura e nessuno, fortuna mentente, è rimasto ferito. Sono andati distrutti solo alcuni elettrodomestici dei clienti, nulla in più. Stando a quanto ricostruito, pare che l’incendio sia divampato per una scintilla partita dal quadro elettrico. Un cortocircuito, quindi.

Le ‘segnalazioni’ e l’intervento dei Vigili del Fuoco hanno permesso di domare le fiamme prima che potessero provocare danni più gravi.