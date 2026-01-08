Brucia una Renault Megane a Nardò, indagano i Carabinieri

Ancora un incendio ad autovetture nel Salento.
Nella nottata appena trascorsa, le lancette segnavano le 02:10, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Gallipoli – è intervenuta nel Comune di Nardò per l’incendio di una Renault Megane, parcheggiata in viale della Libertà, nei pressi del civico 9.
Il personale dei Caschi Rossi ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata, evitando ulteriori danni a persone o cose.
Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli per i provvedimenti di competenza.