Scoppia un incendio tra lo spartitraffico della “salentina meridionale”, Anas chiude il tratto di Taviano

Non è stata un’estate facile sul fronte degli incendi che hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco. Come ogni stagione sono andati in fumo ettari di macchia mediterranea, ma anche centinaia di ulivi secchi, già distrutti dalla xylella fastidiosa prima che dalle fiamme. L’ultimo, in ordine di tempo, è scoppiato sulla strada statale 274, la “salentina meridionale”, all’altezza di Taviano.

Chiusa la carreggiata in direzione Gallipoli

Per permettere ai caschi rossi di lavorare in sicurezza e domare il fuoco prima che si propaghi alimentato dal vento di chiudere la carreggiata, dal km 5,700 al km 5,300 . Un modo, come detto, per permettere ai Vigili del fuoco di spegnere l’incendio divampato tra lo spartitraffico centrale.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e gli uomini della Polizia Stradale per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

