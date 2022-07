Incidente a Gagliano del Capo, 78enne muore dopo aver lottato tre settimane

Non ce l’ha fatta la 78enne di Gagliano del Capo che il 25 giugno si trovava al volante di un mezzo a tre ruote coinvolto in un incidente stradale. Arrivata in Ospedale in codice rosso si è spenta dopo tre settimane