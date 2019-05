Morto carbonizzato nella sua casa a Collepasso, figlio fermato per omicidio: “È stato un incidente”

“Non volevo ucciderlo. È stato un incidente”. È la versione dei fatti fornita da Vittorio Leo, 48 anni di Collepasso, attualmente in stato di fermo per l’omicidio del padre.

Il cadavere del novantenne Antonio Leo, è stato ritrovato carbonizzato dalle fiamme, nella serata di ieri, nel bagno della sua casa di Via Don Luigi Sturzo. Il figlio è stato ascoltato questa notte in caserma, per circa sette ore, dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani e dai militari dell’Arma.

Ha riferito che si è trattato di un incidente domestico. Il 48enne si stava disinfettando una ferita con l’alcool, quando è scoppiata una lite con il padre. Il diverbio sarebbe ben presto degenerato e Vittorio Leo avrebbe spruzzato il liquido infiammabile all’indirizzo dell’anziano. A quel punto, ha riferito il figlio, a causa della fiamma accesa di un fornello, si sarebbe consumata la tragedia. Una vampata avrebbe provocato una serie di ustioni sul corpo del genitore.

Dunque, il sospettato pur ammettendo di avere litigato con il padre, ha precisato che non era sua intenzione ucciderlo. Inoltre, avrebbe lanciato l’allarme nel pomeriggio, chiedendo l’intervento dei militari della vicina stazione dei Carabinieri che conducono le indagini assieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Lecce ed ai Carabinieri del Norm di Casarano.

Ad ogni modo, al termine dell’ascolto in caserma, Vittorio Leo è stato condotto in carcere su disposizione della Procura. Nelle prossime ore, si terrà l’udienza di convalida del fermo, dinanzi al gip. È assistito dall’avvocato Francesca Conte (sostituita nelle fasi dell’interrogatorio dal collega Simone Potente).

Il 90enne Antonio Leo, era vedovo e viveva da solo. Il figlio Vittorio, titolare di una agenzia immobiliare, abitava in un appartamento nello stesso stabile, ma si trovava spesso in casa del padre.