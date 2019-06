Si schiantano contro un muro, il 27enne di Corsano lotta tra la vita e la morte

Sta lottando come un guerriero Antonio Sammali, il 27enne di Corsano protagonista nel cuore della notte di un terribile incidente, avvenuto sulla strada che collega Tricase al suo Porto. Combatte tra la vita e la morte nel letto del reparto di rianimazione dell’Ospedale “Cardinal Panico”, dove era arrivato in condizioni definite “preoccupanti”. «Codice rosso», quello che indica i casi più gravi. La corsa disperata in ambulanza dopo l’impatto contro un muretto, il ricovero d’urgenza, poi la speranza a cui si sta aggrappando la famiglia e il Salento intero, che ancora piange per le altre vite spezzate sull’asfalto.

Lo scontro contro un muretto

Impossibile, almeno per il momento, capire cosa sia accaduto, all’altezza di un incrocio semaforico, a pochi passi dal Liceo Comi. Toccherà ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, intervenuti subito dopo l’accaduto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto quando l’orologio aveva appena segnato le 2.30. Certo è che la Ford Fiesta su cui viaggiavano quattro persone si è schiantata contro un muro di recinzione di una villa.

Ad avere la peggio è stato il 27enne e una 17enne di nazionalità polacca. Sono loro due ad aver riportato le ferite più gravi. Fuori pericolo una 43enne (mamma della ragazzina) e un 27enne, anche lui di Corsano.

Una volta scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118. I casi apparsi al personale più ‘urgenti’ sono stati accompagnati al Cardinal Panico, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Gli altri due, sono stati smistati al Vito Fazzi di Lecce e al Veris delli Ponti di Scorrano. Se la caveranno.

Come detto la dinamica dell’incidente è tutta da scrivere e sono tante le domande a cui toccherà ora dare una risposta. Nel sinistro potrebbe essere coinvolta una seconda auto, poi allontanata dopo l’impatto? Tutto da verificare. La velocità della Ford Fiesta può aver contribuito a far perdere il controllo del mezzo al conducente? Anche questo da accertare.