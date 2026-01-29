Minacce di morte, appostamenti sotto casa e inseguimenti in auto, nuovo arresto per 40enne

Nuovo arresto per un 40enne di Gallipoli. L’uomo era già finito in carcere per il tentato omicidio di un 51enne, avvenuto il pomeriggio di Capodanno nella periferia di Nardò. Il malcapitato era sceso in strada per difendere l’ex moglie del 40enne, ma era rimasto ferito ad una gamba da un proiettile, partito dall’arma impugnata dall’uomo che, in queste ore, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dal gip Maria Francesca Mariano, i fatti si sarebbero verificati dal 2022, anche in presenza dei figli minori.

Si parla di minacce di morte, appostamenti sotto casa, inseguimenti in auto. In un’occasione, l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Il giorno di Capodanno, infatti, i due ex coniugi stavano litigando e un 51enne avrebbe tentato di placare l’ira dell’uomo, giunto nei pressi dell’abitazione della donna con il figlio di 15 anni. Il 40enne ha esploso un colpo di pistola che ha ferito la vittima al piede.

Padre e figlio sono stati individuati a Gallipoli ed arrestati. Ed in queste ore per il 40enne è scattato un nuovo arresto.