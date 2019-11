Operazione antidroga “Movida”, l’ex portiere del Lecce Davide Petrachi patteggia la pena a 1 anno e 4 mesi

Condanna ad 1 anno e 4 mesi, per l’ex portiere del Lecce Davide Petrachi, arrestato nei mesi scorsi, nel corso dell’operazione “Movida.

Il gup Edoardo D’Ambrosio ha accolto l’istanza di patteggiamento per il 33enne di Melendugno. In precedenza, i legali Raffaele Benfatto e Salvatore Donadei avevamo “concordato” la pena con il Procuratore Aggiunto Guglielmo Cataldi.

Accolto il patteggiamento ad 1 anno e 4 mesi anche per Andrea Montinaro, 44enne di Vernole.

Sono due gli episodi di spaccio contestati dalla Procura a Petrachi e Montinaro, avvenuti nell’ agosto scorso presso una birreria di San Foca.

Sempre in mattinata, ci sono stati gli altri patteggiamenti: 2 anni per Roberto Patera, 41 anni; Graziano Romano, 40enne, Moreno Vonghia, 37 enne di Nardò. Si tratta dei parcheggiatori abusivi di una nota discoteca di Santa Caterina.

E poi, 1 anno per Vito Sacco, 19 anni di Porto Cesareo; 10 mesi per Marco Vetrugno, 41 anni di San Pietro in Lama e Carmelo Schillaci, 19enne di Nardò. Per Vetrugno e Sacco, è stata anche disposta la sospensione condizionale della pena, in virtù del loro stato d’incensuratezza.

È stata invece stralciata la posizione di altre cinque persone che finirono in manette nel blitz del 23 agosto scorso.

L’inchiesta

Nei mesi scorsi, il gip Giulia Proto aveva convalidato l’arresto “ritardato” di Davide Petrachi.

Il Tribunale del Riesame ha poi accordato i domiciliari al 33enne di Melendugno e ad altri arrestati.

Per tutti gli imputati, occorre ricordare, la Procura ha riqualificato il reato, nell’ipotesi lieve di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il collegio difensivo

Gli arrestati sono assistiti dagli avvocati: Raffaele Benfatto, Salvatore Donadei, Gianpiero Geusa, Luigia Muscetra, Massimo Muci, Marco Luigi Elia, Giuseppe Romano, Massimo Zecca, Cosimo D’Agostino, Pasquale De Monte, Federica Maglie, Tommaso Valente, Anna Inguscio, Paolo Cantelmo, Loredana Pasca.