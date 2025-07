Operazione Fortezza, dopo omicidio in piazza. Chieste 29 condanne e un’assoluzione

Chieste 29 condanne ed una sola assoluzione per i 30 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo in caso di condanna), a seguito della maxi inchiesta del marzo dello scorso anno, che a poche ore di distanza dall’omicidio di Antonio Afendi a Casarano, avrebbe portato alla luce due associazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti. E tra i destinatari di misura cautelare in carcere c’era anche il 33enne di Casarano ucciso, per mano del killer reo confesso Lucio Sarcinella (sotto processo per omicidio con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise).

Davanti al gup Anna Paola Capano, si è tenuta questa mattina, presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, la requisitoria del pm della Direzione distrettuale antimafia Giovanna Cannarile che ha invocato, oltre 200 anni di reclusione.In particolare, 16 anni di reclusione Ivan Caraccio (ritenuto ai vertici di una delle due associazioni): 10 anni per Marco De Vito, 40enne; 8 anni e 6 mesi per Angelo Moscara, 49enne; 7 anni per Matteo Toma, 37enne (tutti di Casarano); 8 anni e 6 mesi per Floriano Chirivì, 44enne di San Donaci (Brindisi).

Chiesta la condanna anche per i componenti della fazione “avversaria” (per gli inquirenti era capeggiata da Aferndi, ucciso pochi giorni prima del blitz) e nello specifico 18 anni per: Luca Marco Franza, 30enne di Casarano e 16 per Luigi Calabrese, 31enne, di Casarano; 8 anni per Giovanni Corsano, 23enne di Casarano e per Salvatore De Gaetani, 41enne di Ugento; 10 anni per Giovanni De Vito, 37enne di Casarano; 7 anni per Davide Falcone, 35enne di Casarano; 8 anni e 4 mesi per Gianni Casto, 33enne di Casarano.

E poi, 8 anni e 6 mesi per Cristian Causo, 39enne di Casarano; 7 anni per Salvatore Emanuel Causo, 36enne di Casarano; 5 anni e 6 mesi per Marco Ciminna, 39enne di Monteroni; 1 anno e 6 mesi per Antonio De Cataldis, 28enne di Matino; 2 anni per Paolo Esposito, 35enne di Casarano; 8 anni per Emanuele Salvatore Franza, 32enne di Casarano; 7 anni per Mirko Gennaro, 30enne di Casarano.

E, ancora: 5 anni e 6 mesi per Attilio Gerundio, 75enne di Casarano; 6 anni per Valentina Moscara, 27enne di Casarano; 1 anno ed 8 mesi per Daniele Panico, 39enne di Casarano; 8 anni per Daniele Pennetta, 45enne di Casarano; 1 anno e 6 mesi per Giovanni Pennetta, 36enne di Gemini (frazione di Ugento); 4 anni e 2 mesi per Graziano Rizzello, 35enne di Casarano; 4 anni per Mario Rosafio, 69enne di Melissano; 2 anni e 6 mesi per Giuseppe Scarlino, 41enne di Melissano; 2 anni per Iolanda Stoppello, 31enne di Matino; 1 anno per Francesco Tunno, 40enne di Gagliano del Capo.

Chiesta l’assoluzione per Davide Tartaglione, 35enne di Casarano.

La prossima udienza è fissata per il 29 settembre, quando sono previste le arringhe difensive.

Il collegio difensivo

Il collegio difensivo è composto tra gli altri, dagli avvocati: Angelo Ninni, Simone Viva, Giuseppe Presicce, Luigi Corvaglia, Giovanni Bellisario, Vincenzo Venneri, Silvio Caroli, Attilio De Marco, Anna Centonze, Rocco Donato Rizzello, Mario Coppola, Ladislao Massari, Antonio Maria Francesco Venneri, Stefano Pati, Giancarlo Raco, Antonio Romano, Mercedes Salento, Giancarlo Vaglio, Serena Tempesta, Salvatore De Paola.