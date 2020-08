Tagliata una pianta rampicante per mostrare meglio un segnale stradale. Accade a Lecce

‘Una pianta vale molto di più di un segnale stradale’, ma non per tutti evidentemente, non per chi è stato mandato a ripulire la facciata di un palazzo del centro storico, nelle adiacenze di piazzetta Santa Chiara per riportare bene in vista un segnale stradale, un segnale di divieto di sosta, un segnale che potrebbe diventare il pomo della discordia da qui alle prossime ore.

Intanto è già apparso un volantino di protesta, che esprime forte dissenso per quello che più di qualcuno ha definito un gesto incivile ed irresponsabile. Magari si poteva evitare un’azione cosi drastica nei confronti di una pianta che ha avuto l’unica colpa di arrampicarsi sulla facciata del palazzo rendendolo più bello.

Non si sa bene chi abbia deciso di dar voce a forbici e tenaglie, ma è alquanto singolare che possa essere qualcuno che tiene alla natura, chi ama l’ambiente non si sognerebbe mai di sacrificare una pianta per un segnale, e in ossequio al codice della strada e al rispetto delle norme avrebbe probabilmente spostato il segnale, chi lo ha fatto, diciamo che lo ha fatto inconsapevolmente, forse con troppa inconsapevolezza.

La pianta ricrescera’, se lo augurano in tanti. Il segnale invece arruginirà, e questo non è un augurio ma una certezza.