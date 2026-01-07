Tragedia sventata a Lecce, tenta il suicidio vicino al Coni. Salvato dalla Polizia

Un biglietto d’addio e un gesto estremo che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi a Lecce, nei pressi del Coni, dove un uomo ha tentato di togliersi la vita accoltellandosi. Solo il tempestivo intervento degli agenti della Questura e dei sanitari del 118 ha evitato il peggio.

L’episodio, avvenuto intorno alle ore 13:00, ha scosso i passanti e i residenti della zona. L’uomo, prima di compiere il gesto, ha lasciato un biglietto: “Ditele che l’amo”, seguito dal numero di telefono della donna destinataria del messaggio.

La segnalazione è arrivata rapidamente alla Questura di Lecce. Gli agenti, giunti sul posto in pochissimi minuti, hanno individuato l’uomo e richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’ambulanza del 118 ha trasportato il malcapitato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi”.

Secondo le ultime informazioni mediche, l’uomo è attualmente sotto osservazione ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.