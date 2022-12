“Ho caldo, sto sentendo troppo caldo”, si accascia e muore a soli 16 anni

Un ragazzo di 16 anni si è sentito mentre con il monopattino stava raggiungendo gli amici per trascorrere con loro il pomeriggio, il primo che segna le feste. Ad un certo punto avrebbe detto ai compagni che stava sentendo caldo, molto caldo. Pronunciata questa frase si è accasciato a terra, privo di sensi. Sono stati gli amici a chiedere aiuto, ma i soccorsi purtroppo sono stati vani. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto via De Nicola, nel rione Castromediano, per il ragazzo di origini brasiliane non c’era più nulla da fare. Il defibrillatore non è servito. Non c’è stata alcuna corsa disperata in Ospedale per salvargli la vita, per evitare la tragedia. Il cuore del 16enne aveva smesso di battere. Non c’era più nulla da fare.

Ora toccherà all’autopsia cercare di dare quelle risposte che al momento mancano. Anche se, davanti alla morte di un 16enne, si è sempre impotenti.