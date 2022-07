Incarichi giudiziari pilotati in cambio di favori? L’inchiesta della Procura di Potenza arriva dinanzi al Riesame

Si terrà domattina l’udienza dinanzi al Riesame, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Potenza (competente per reati contestati a magistrati del distretto di Corte d’Appello di Lecce) che vede iscritti nel registro degli indagati: un giudice, quattro avvocati, tre commercialisti e una cancelliera.

Parliamo del ricorso per gli indagati che nelle scorse ore hanno depositato l’istanza, chiedendo l’annullamento del decreto di perquisizione che aveva portato al sequestro di documenti e supporti informatici da parte del Nucleo di polizia tributaria del comando provinciale di Lecce della Guardia di Finanza.

I difensori di alcuni indagati hanno però già presentato rinuncia scritta all’impugnazione del provvedimento.

Intanto, nei giorni scorsi, hanno inizio a Lecce, gli accertamenti tecnici, disposti dalla Procura potentina, sui dispositivi sequestrati. L’incarico è stato affidato ad un consulente informatico, alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Gli indagati, i cui nomi compaiono nel decreto di perquisizione, sono: il giudice Pietro Errede 55 anni di Lecce. E poi gli avvocati: Alberto Russi, 52 anni, originario di Galatina; Giuseppe Positano, 53 anni di Lecce; Antonio Casilli, 58 anni di Lecce; Rosanna Perricci, 55 anni di Monopoli. I commercialisti: Marcello Paglialunga, 56 anni di Nardò; Giuseppe Evangelista, 57enne leccese; Emanuele Liaci, 53enne di Gallipoli. Infine, Graziella De Masi, 64 anni di Lecce (assistente giudiziario del giudice).

rispondono a vario titolo di tentata concussione in merito ad una procedura per il controllo giudiziario di un’azienda, corruzione e turbativa d’asta, per una casa che risulterebbe aggiudicata ad un parente del magistrato. Si parla anche di regali e utilità, come una collana tennis, che il giudice avrebbe ricevuto in cambio di favori.

Il collegio difensivo

Il collegio difensivo è composto, fra gli altri, dagli avvocati Francesco Vergine, Luigi Covella, Amilcare Tana, Giancarlo Dei Lazzaretti, Roberto Rella, Luigi Suez, Luigi Vetere.